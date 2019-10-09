Канцелярский магазин уйдет с молотка за многомиллионные долги

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-09T15:23:37+03:00

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Канцелярский магазин, который находится в центре Ярославля, возможно, скоро сам будет выставлен на продажу. Собственник задолжал поставщикам товара, а также за аренду помещений. Всего он обязан заплатить 5 миллионов рублей, но пока не спешит это делать.

На днях приставы арестовали помещения магазина. У их собственника есть время, чтобы расплатиться с долгами или обжаловать действия правоохранителей. Кстати, если выяснится, что имущество, которое находится в торговой точке, принадлежит должнику, то его тоже арестуют.

ИСТОЧНИК KP.RU