Канцелярский магазин уйдет с молотка за многомиллионные долги
Собственник должен и за товар, и за аренду
Пока арестованы помещения, на очереди - товар/ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Канцелярский магазин, который находится в центре Ярославля, возможно, скоро сам будет выставлен на продажу. Собственник задолжал поставщикам товара, а также за аренду помещений. Всего он обязан заплатить 5 миллионов рублей, но пока не спешит это делать.
На днях приставы арестовали помещения магазина. У их собственника есть время, чтобы расплатиться с долгами или обжаловать действия правоохранителей. Кстати, если выяснится, что имущество, которое находится в торговой точке, принадлежит должнику, то его тоже арестуют.
ИСТОЧНИК KP.RU