2019-10-09T15:23:37+03:00
Общество

Канцелярский магазин уйдет с молотка за многомиллионные долги

Собственник должен и за товар, и за аренду
Полина Вачнадзе
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Пока арестованы помещения, на очереди - товар/ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиПока арестованы помещения, на очереди - товар/ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Канцелярский магазин, который находится в центре Ярославля, возможно, скоро сам будет выставлен на продажу. Собственник задолжал поставщикам товара, а также за аренду помещений. Всего он обязан заплатить 5 миллионов рублей, но пока не спешит это делать.

На днях приставы арестовали помещения магазина. У их собственника есть время, чтобы расплатиться с долгами или обжаловать действия правоохранителей. Кстати, если выяснится, что имущество, которое находится в торговой точке, принадлежит должнику, то его тоже арестуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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