2019-10-09T13:42:20+03:00
Происшествия

В районе Большой Федоровской потухло все: светофоры, магазины, лифты

Сбой в работе электросети вывел из строя целый квартал
Роман РЫЖИКОВ
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Сколько жителям сидеть без света, пока неизвестноСколько жителям сидеть без света, пока неизвестноФото: Роман РЫЖИКОВ
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На Большой Федоровской в Ярославле и близлежащих улицах неполадки с электричеством. Местные жители утверждают, что на районе не работает электричество : отключились светофоры, в магазинах не работают холодильники, а в домах не ходят лифты.

- Я шла мимо супермаркета и увидела, как сотрудники провожают бабушку, а внутри все темно. Страшно представить, что будет с продуктами, - рассказала КП-Ярославль местная жительница Полина.

Отметим, дозвониться в соответствующие инстанции не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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