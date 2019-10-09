Уломал: в Переславле мотоциклист влетел в толпу девушек

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-09T12:03:20+03:00

Не всем дано быть королями дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Нелепое и жесткое ДТП произошло в Переславле 8 октября. На улице Строителей 21-летний «байкер» на Альфе без номеров и без прав с 16-летним пассажиром за спиной влетел в толпу девушек, которые шли по обочине ему навстречу.

- В результате ДТП водитель, пассажир мотоцикла и 1 пешеход получили телесные повреждения различной степени тяжести, - уточняют в пресс-службе ОГИБДД Переславля.

Гонщик неправильно выбрал скорость и «немножко» не рассчитал. В итоге – у одной из девушек перелом, мотоциклист лишился зубов, а его пассажир травмировал ногу.

Судя по всему, о железном коне придется теперь забыть

ИСТОЧНИК KP.RU