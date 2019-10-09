2019-10-09T12:03:20+03:00
Происшествия

Уломал: в Переславле мотоциклист влетел в толпу девушек

Травмы получили и байкер, и пешеходы
Роман РЫЖИКОВ
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Не всем дано быть королями дорогиНе всем дано быть королями дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нелепое и жесткое ДТП произошло в Переславле 8 октября. На улице Строителей 21-летний «байкер» на Альфе без номеров и без прав с 16-летним пассажиром за спиной влетел в толпу девушек, которые шли по обочине ему навстречу.

- В результате ДТП водитель, пассажир мотоцикла и 1 пешеход получили телесные повреждения различной степени тяжести, - уточняют в пресс-службе ОГИБДД Переславля.

Гонщик неправильно выбрал скорость и «немножко» не рассчитал. В итоге – у одной из девушек перелом, мотоциклист лишился зубов, а его пассажир травмировал ногу.

Судя по всему, о железном коне придется теперь забыть

Судя по всему, о железном коне придется теперь забыть

ИСТОЧНИК KP.RU

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