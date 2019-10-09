В Ярославле задержали женщину с героиновыми свертками
Всего у нее было около 40 граммов наркотика
Порошок отправили в экспертно-криминалистический центрФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле оперативники задержали женщину, которая сбывала и распространяла тяжелые наркотики.
У 37-летней ярославны изъяли полимерные свертки с неизвестным наркотическим порошком.
Порошок отправили в экспертно-криминалистический центр УМВД, где установили, что изъятое вещество – героин, массой около 40 граммов.
– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU