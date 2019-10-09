Ярославцам вернут 500 тысяч рублей, переплаченных за отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-09T10:18:59+03:00

Ярославцы заподозрили, что их платежи за отопление и горячую воду слишком высокие Фото: Полина Вачнадзе

Жители дома на улице 1-Тормозная пожаловались на высокую плату за коммунальные услуги

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Департамент госжилнадзора Ярославской области провел проверку в отношении ОАО «Яргортеплоэнерго». На эту организацию поступили жалобы от жильцов многоквартирного дома, которые заподозрили, что их платежи за отопление и горячую воду слишком высокие.

- Инспекторы провели расчет платы, произведенный ресурсоснабжающей организацией, и выяснили, что был нарушен порядок определения объемов потребления тепловой энергии и сделаны неверные начисления, что и привело к некорректному результату, - говорится на сайте регионального департамента государственного жилищного надзора.

Теперь РСО обязана провести перерасчет. Общая сумма, которую должны вернуть жителям дома, составляет 457 тысяч рублей. Так что внимательно смотрите свои платежки, и если сомневаетесь – пишите жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU