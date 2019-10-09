2019-10-09T10:01:55+03:00
Общество

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной: о погоде в Ярославле

Несмотря на осадки, будет тепло
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ночью возможно похолодание до -3 градусовНочью возможно похолодание до -3 градусовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославскую область покинула погодная стабильность. Природа шутит с жителями региона, капризничает и посылает нам то снег, то дождь.

Осадки будут идти всю неделю, но, несмотря на это, воздух останется теплым: ртуть в термометре поднимется до 10 градусов.

Ночью возможно похолодание до -3 градусов. Из-за разницы дневных и ночных температур возможно обледенение на дорогах.

В отдельных районах региона порывы ветра увеличатся до 15 метров в секунду.

Тумана не ожидается. Метеорологическая видимость будет хорошая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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