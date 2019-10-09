Ярославцы могут побывать на открытых репетициях Волковского театра
Вход на них бесплатный
Двери Волковского открыты со вторника по субботу/ФОТО: пресс-служба Волковского театра
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В Первом русском стартовал проект «Открытый театр». В рамках этого проекта любой желающий может прийти на открытые репетиции, которые проходят в фойе театра. Двери Волковского открыты со вторника по субботу с 12 до 15 часов. Вчера, например, уже прошла первая репетиция. Вход на них свободный.
Кроме того, организованы экскурсии по театральному закулисью, которые проводят актеры Первого русского.
ИСТОЧНИК KP.RU