Ярославцы могут побывать на открытых репетициях Волковского театра

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-09T09:56:29+03:00

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В Первом русском стартовал проект «Открытый театр». В рамках этого проекта любой желающий может прийти на открытые репетиции, которые проходят в фойе театра. Двери Волковского открыты со вторника по субботу с 12 до 15 часов. Вчера, например, уже прошла первая репетиция. Вход на них свободный.

Кроме того, организованы экскурсии по театральному закулисью, которые проводят актеры Первого русского.

ИСТОЧНИК KP.RU