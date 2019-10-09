«Экогорка» из Юбилейного парка засветилась в Вечернем Урганте

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-09T09:49:37+03:00

Аттракцион из грязи прославил Ярославль по федеральному телевидению

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-Нормальная, хорошая детская горка! Оторвите этот желоб, и все! – посоветовал Иван Ургант. – На кривой горке и скорость меньше, и ребенка может укачать, и цвет неприятный. Коричневый – другое дело!

Скандальная «экогорка», вызвавшая так много споров у ярославцев на прошлой неделе засветилась в «Вечернем Урганте» и повеселила всю страну.

- Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов объяснил это так: «Подрядчик не смог воплотить замыслы проектировщика». – разводит руками Ургант. – Горка получилась слишком большая и извилистая.

Зрители в студии грязевой аттракцион оценили по достоинству, встретив его смехом.

ИСТОЧНИК KP.RU