Многодетного отца арестовали за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-09T09:28:11+03:00

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Неуплата алиментов привела многодетного отца из Даниловского района под арест. Более 400 тысяч рублей задолжал нерадивый папаша трем своим дочкам. Но то, что он никак не участвует материально в воспитании девочек 7, 11 и 14 лет, мужчину совершенно не заботило. Поэтому в семейные дела пришлось вмешаться приставам.

Они установили, где проживает злостный неплательщик алиментов и отдали его под суд. В итоге суд назначил даниловцу 10 суток административного ареста. Однако это наказание не освобождает мужчину от выплаты долга, но у него будет время подумать о своем отношении к детям. Может совесть проснется.

ИСТОЧНИК KP.RU