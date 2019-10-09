Многодетного отца арестовали за неуплату алиментов
Неуплата алиментов привела многодетного отца из Даниловского района под арест. Более 400 тысяч рублей задолжал нерадивый папаша трем своим дочкам. Но то, что он никак не участвует материально в воспитании девочек 7, 11 и 14 лет, мужчину совершенно не заботило. Поэтому в семейные дела пришлось вмешаться приставам.
Они установили, где проживает злостный неплательщик алиментов и отдали его под суд. В итоге суд назначил даниловцу 10 суток административного ареста. Однако это наказание не освобождает мужчину от выплаты долга, но у него будет время подумать о своем отношении к детям. Может совесть проснется.
ИСТОЧНИК KP.RU