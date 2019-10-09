Житель Архангельска совершил дерзкую кражу в рыбинской больнице
Он украл у сотрудницы кошелек с картой и потратил 50 тысяч рублей
На 32-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа»Фото: Роман РЫЖИКОВ
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В полицию Рыбинска обратилась работница городской больницы – из ее служебного кабинета пропал бумажник с деньгами и картой, которой кто-то нагло расплачивается теперь в магазинах. Ущерб составил почти 50 тысяч рублей. Правоохранители начали искать вора.
Им оказался бывший зек из Архангельской области. На 32-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Полицейские узнают, не набедокурил ли он еще как-нибудь в нашем регионе/
ИСТОЧНИК KP.RU