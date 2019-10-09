Руководитель Управления массовых коммуникаций регионального правительства покидает пост

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-09T13:20:26+03:00

В правительстве области Галина Разживина проработала более 10 лет

Кто сменит Галину Разживину на этой должности пока не известно

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Галина Разживина возглавила Управление массовых коммуникаций не так давно, а до этого продолжительное время была заместителем начальника УМК. Всего же в правительстве региона Галина Васильевна проработала более 10 лет.

Известно, что увольнение произошло по обоюдному согласию. Кто теперь возглавит сектор работы со СМИ – не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU