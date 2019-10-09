Руководитель Управления массовых коммуникаций регионального правительства покидает пост
Кто сменит Галину Разживину на этой должности пока не известно
В правительстве области Галина Разживина проработала более 10 лет
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Галина Разживина возглавила Управление массовых коммуникаций не так давно, а до этого продолжительное время была заместителем начальника УМК. Всего же в правительстве региона Галина Васильевна проработала более 10 лет.
Известно, что увольнение произошло по обоюдному согласию. Кто теперь возглавит сектор работы со СМИ – не ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU