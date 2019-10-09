В ДТП в Лесной Поляне пострадали три человека

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-09T08:57:02+03:00

В лобовом столкновении пострадали три человека Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В полиции сообщили подробности вчерашнего лобового столкновения на повороте на Резинотехнику у Лесной Поляны. При столкновении «Шкоды Фабии» и «Фольксвагена Туарана» пострадали три человека. За рулем чешской иномарки находилась 57-летняя женщина. Немецким минивэном управлял 60-летний мужчина.

На месте работали не только сотрудники ДПС и медики, но и спасатели. «Фольксваген» пришлось резать, чтобы освободить людей из заблокированного кузова. Водителя госпитализировали с травмами. Владелице «Шкоды», как и ее ровеснице пассажирке «Фольксвагена» повезло, они отделались незначительными травмами и нуждаются только в амбулаторном лечении.

Отметим, вчера в Ярославле был настоящий день жестянщика. ПО всему городу произошла масса ДТП различной степени тяжести

ИСТОЧНИК KP.RU