«Бронепоезд» получил четыре пробоины

8 Окт. 23:15 2019-10-08T23:15:58+03:00

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После удачной игры против «Авангарда» у ярославских болельщиков затеплилась надежда на то, что наш «бронепоезд» готов развить успех и против «Ак барса». Однако команда недавнего главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова, принявшего сейчас «барсов», оказался нашим парням не по зубам.

Причем, неудачи у наших начались в самом начале игры, когда гости просто выбили шайбу у Ильи Коновалова, не успевшего четко прижать ее ко льду – 0:1. Ярославцы, правда, попытались встряхнуться и отыграться. Даже драка получилась у Даниила Мисюля, уложившего соперника на лед. Но это оказалось последней удачей Ярославля в матче. Уже в первом периоде «барсы» начисто перебросали наших, хотя ярославцы отнюдь не были пассивны.

После перерыва у наших, вроде, пошла игра, даже получили шанс поиграть в большинстве. Но большинство вновь, как и в игре с «Авангардом», обернулось голом в ворота Коновалова. Выход «два в один» гости против Кронвалла реализовали четко. И этот пропущенный в большинстве гол, похоже, просто подкосил наших. Действия ярославцев потеряли нацеленность на атаку. И в обороне у наших тоже не сильно четко получалось. Даже пять минут большинства не смогли раскочегарить «бронепоезд» на взлом ворот соперников. А когда равенство на льду восстановилось, гости вновь навалились на ворота Коновалова и довольно быстро довели счет до 3:0 в свою пользу. Эта третья «пробоина» окончательно сбила команду Александра Ардашева с игрового ритма. Третий период уже никакого интереса не представлял. Не слишком активные попытки наших парней сотворить гол престижа достаточно успешно пресекались казанцами. Нельзя сказать, что ярославцы играли безвольно, но все-таки страсть в их действиях не проявлялась. Зато гости не упустили еще один выгодный момент.

«Локомотив» - «Ак барс» - 0:4(0:1;0:2;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU