День жестянщика в Ярославле: машины притягивались как магниты, а пострадавших доставали спасатели
Вторник, 8 октября, в Ярославле можно смело называть «Днем жестянщика». Сегодня произошло необычно много ДТП, причем, довольно серьезных.
В Лесных Полянах «Шкода Фабия» разбилась об «Фольксваген Тауран». Из минивэна пассажиров пришлось вырезать гидравлическими ножницами.
На Республиканском проезде «Лада Гранта» не поделила дорогу с «БМВ». Отечественной легковушке сильно досталось от немца. В ГУ МЧС сообщили о пострадавших.
Фото: Ярославль LIVE/vk.com
На Пересечении Салтыкова-Щедрина и Победы новенькая «Лада» столкнулась с «Фордом»
По меньшей мере, два ДТП с участием общественного транспорта попали в объективы горожан. На улице Урицкого автобус притер к обочине иномарку, а на Чкалова не разъехались маршрутка и «99».
Кроме того, в маршрутке сегодня пострадал школьник, чью ногу молодой водитель случайно зажал дверью и тронулся.
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU