2019-10-08T21:45:29+03:00
Происшествия

День жестянщика в Ярославле: машины притягивались как магниты, а пострадавших доставали спасатели

За день в городе произошло необычно много ДТП
Роман РЫЖИКОВ
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В ГУ МЧС сообщили о пострадавшихВ ГУ МЧС сообщили о пострадавшихФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Вторник, 8 октября, в Ярославле можно смело называть «Днем жестянщика». Сегодня произошло необычно много ДТП, причем, довольно серьезных.

В Лесных Полянах «Шкода Фабия» разбилась об «Фольксваген Тауран». Из минивэна пассажиров пришлось вырезать гидравлическими ножницами.

На Республиканском проезде «Лада Гранта» не поделила дорогу с «БМВ». Отечественной легковушке сильно досталось от немца. В ГУ МЧС сообщили о пострадавших.

Фото: Ярославль LIVE/vk.com

Фото: Ярославль LIVE/vk.com

На Пересечении Салтыкова-Щедрина и Победы новенькая «Лада» столкнулась с «Фордом»

По меньшей мере, два ДТП с участием общественного транспорта попали в объективы горожан. На улице Урицкого автобус притер к обочине иномарку, а на Чкалова не разъехались маршрутка и «99».

Кроме того, в маршрутке сегодня пострадал школьник, чью ногу молодой водитель случайно зажал дверью и тронулся.

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ/vk.com

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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