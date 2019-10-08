Ярославцы выступают против строительства нового гетто во Фрунзенском районе

8 Окт. 20:45 2019-10-08T20:45:33+03:00

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На проспекте Фрунзе может появиться огромный 17-этажный микрорайон. Вернее, не на самом проспекте, а на месте березовой рощи напротив «Метро».

Проект предполагает строительство комплекса из 9, 12, 16 и 17-этажных домов на четыре тысячи человек. Детский сад – только на 250 мест. Школа – и вовсе на Туговской улице.

Жители отмечают, что устаревшая инфраструктура района требует не строительства нового муравейника, а реорганизации. Среди проблем не только постоянные пробки, но и переполненные школы и больницы, жуткий воздух…

ИСТОЧНИК KP.RU