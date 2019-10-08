Ярославский преподаватель умер в стенах вуза

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-08T16:48:07+03:00

Студенты ждали его на пару, но так и не дождались

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Преподавателя сельскохозяйственной академии Константина Зиновьева нашли на полу в кабинете. Ему было 73 года, 42 из которых он проработал в одном ГСХА.

- Константин Александрович отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Много сил и времени он отдавал подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, - говорится на сайте академии.

Прощание с Константинов Зиновьевым состоится 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU