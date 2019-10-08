Ярославский преподаватель умер в стенах вуза
Студенты ждали его на пару, но так и не дождались
Прощание с Константинов Зиновьевым состоится 10 октября.
Изменить размер текста:
Преподавателя сельскохозяйственной академии Константина Зиновьева нашли на полу в кабинете. Ему было 73 года, 42 из которых он проработал в одном ГСХА.
- Константин Александрович отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Много сил и времени он отдавал подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, - говорится на сайте академии.
Прощание с Константинов Зиновьевым состоится 10 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU