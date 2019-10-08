В ярославской мэрии освободилось кресло начальника управления физической культуры и спорта

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-08T16:48:05+03:00

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Ярославскую мэрию покидает очередной чиновник.

31-летний Алексей Кокурин оставляет пост начальника управления физической культуры и спорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, он уволился по собственному желанию 4 октября 2019 года.

Свой пост Алексей Валерьевич занял в 2016 году при предыдущем мэре города Владимире Слепцове, а потом работал вместе с ним в Химках, занимая должность замначальника управления социальной политики.

Алексей Валерьевич был награжден грамотой Президента Российской Федерации В.В. Путина за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU