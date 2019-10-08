В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний. Кто аутсайдер?

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-08T16:27:50+03:00

20 управляющих компаний не приняли участие в рейтинге Фото: Олег УКЛАДОВ

Учитывали даже число жалоб на плохую уборку дворов

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Мэрия города опубликовала рейтинг УК. В ежеквартальном «конкурсе» приняли участие 28 компаний. Пять из них набрали по 48 баллов, что стало самым высоким результатом. Это: ООО «Управляющая компания «Дом Сервис», ЗАО «Верхневолжская управляющая компания», ООО «ЯрДомСервис», ООО «Жилищно-эксплуатационные услуги» и ООО «РЭУ №11».

Наименьшее число баллов – 40 – у ООО «Обслуживающая организация «Родной район».

А вот работу еще 20 управляющих компаний Ярославля специалистам оценить не удалось «в связи с отсутствием измеримых показателей основных результатов деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU