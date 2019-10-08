В Ярославле открылся дневной стационар гематологического профиля

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-08T16:18:09+03:00

На сегодняшний день в стационаре прошли лечение порядка 20 пациентов. Фото: Правительство Ярославской области

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В детской областной больнице открылся дневной стационар гематологического профиля. Отделение расположилось на втором этаже здания консультативно-диагностического центра. Сюда будут госпитализировать детей с острыми и хроническими заболеваниями крови и кроветворных органов.

– Преимуществом дневного стационара является то, что ребенок не отрывается от привычных домашних условий и в то же время получает всю необходимую медицинскую помощь, – отметил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.

Уточняется, что стационар рассчитан на два места. На сегодняшний день в нем прошли лечение порядка 20 пациентов, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU