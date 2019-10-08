В Ярославле водитель автобуса закрыл дверь вместе с ногой школьника и поехал

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-08T14:59:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 7 октября, около 18.05 часов на Угличской улице 24-летний водитель автобуса «ПАЗ» во время остановки закрыл дверь, не заметив пассажира, и зажал ему ногу. Автобус тронулся. 13-летний мальчик получил травмы и нуждается в помощи врачей.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

– По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Госавтоинспекция просит водителей пассажирских автобусов быть предельно внимательными и осторожными при посадке-высадке пассажиров, не допускать превышения скоростного режима, не делать резких маневров и торможений, и начинать движение только после того, как убедились в безопасности своего маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU