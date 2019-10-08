В Ярославле 10 октября на Которосльной набережной перекроют проезд

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-08T13:52:58+03:00

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10 октября в Ярославле будет проходить мероприятие, посвященное 75-летию Которосльной набережной.

В связи с этим на участке набережной от дома № 14 на Богоявленской площади до дома 1-а на улице Андропова с 13 до 14 часов будет введено временное ограничение движения машин.

Кроме этого, на Которосльной набережной в районе Церкви Михаила Архангела и Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с 9 до 14.30 часов власти введут временное ограничение остановки и стоянки транспорта.

– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – обратились в пресс-службе мэрии Ярославля к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU