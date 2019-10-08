Лобовое столкновение на повороте на Резинотехнку

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-08T13:14:42+03:00

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На оживленном перекрестке у Лесной Поляны в Ярославском районе произошло жесткое ДТП. На повороте на Резинотехнику столкнулись две иномарки. Осколки разлетелись на десятки метров. Искореженные «Шкода Фабия» и Фольксваген «Тоуран» стоят посреди дороги. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, за прошедшие сутки в Ярославской области произошло три ДТП с пострадавшими. Среди них пешеходы: мужчина, пожилая женщина и ребенок. Все получили травмы различной степени тяжести

ИСТОЧНИК KP.RU