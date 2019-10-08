2019-10-08T12:15:51+03:00
Общество

Проезд в ярославских маршрутках подорожает с 16 октября

Но, кажется, не во всех
Полина Вачнадзе
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Некоторые перевозчики увеличивать стоимость проезда не хотятНекоторые перевозчики увеличивать стоимость проезда не хотятФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Несколько ярославских маршруток, в частности №36 и №98, объявили о повышении стоимости проезда. Цена за билет увеличится уже через неделю. Предположительно, она составит 28 рублей, как и в общественном транспорте.

Остальные перевозчики пока молчат: одни вовсе не хотят увеличивать стоимость проезда и пользуются моментом, перетягивая на себя пассажиропоток. Другие владельцы маршрутных такси не могут определиться с ценой за билет: она колеблется от 28 до 32 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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