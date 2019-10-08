Проезд в ярославских маршрутках подорожает с 16 октября
Но, кажется, не во всех
Некоторые перевозчики увеличивать стоимость проезда не хотятФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Несколько ярославских маршруток, в частности №36 и №98, объявили о повышении стоимости проезда. Цена за билет увеличится уже через неделю. Предположительно, она составит 28 рублей, как и в общественном транспорте.
Остальные перевозчики пока молчат: одни вовсе не хотят увеличивать стоимость проезда и пользуются моментом, перетягивая на себя пассажиропоток. Другие владельцы маршрутных такси не могут определиться с ценой за билет: она колеблется от 28 до 32 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU