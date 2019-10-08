Добро пожаловать в мир интеллектуального спорта: в селе Брейтово открылся шахматный клуб

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-08T12:08:03+03:00

Ученики, которые живут в других населенных пунктах, смогут добраться до клуба на школьном автобусе Фото: Правительство Ярославской области

Секция рассчитана на 60 человек

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Во вторник, 8 октября, в селе Брейтово на базе средней школы состоялось открытие шахматного клуба. Участниками секции станут около 60 человек.

Ученики, которые живут в других населенных пунктах, смогут добраться до клуба на школьном автобусе.

Социальный проект уже реализован в Некоузском, Даниловском, Первомайском и Ярославском районах, и интеллектуальной игрой уже занимаются более 400 ребят. Еще один шахматный клуб скоро появится в Любимском районе.

– Развитие массового спорта, организация внеурочной деятельности детей на селе – одна из задач, которые поставил перед нами губернатор Дмитрий Миронов, – рассказала заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка области Валентина Шишина.

ИСТОЧНИК KP.RU