2019-10-08T12:08:03+03:00
Общество

Добро пожаловать в мир интеллектуального спорта: в селе Брейтово открылся шахматный клуб

Секция рассчитана на 60 человек
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ученики, которые живут в других населенных пунктах, смогут добраться до клуба на школьном автобусеУченики, которые живут в других населенных пунктах, смогут добраться до клуба на школьном автобусеФото: Правительство Ярославской области
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Во вторник, 8 октября, в селе Брейтово на базе средней школы состоялось открытие шахматного клуба. Участниками секции станут около 60 человек.

Ученики, которые живут в других населенных пунктах, смогут добраться до клуба на школьном автобусе.

Социальный проект уже реализован в Некоузском, Даниловском, Первомайском и Ярославском районах, и интеллектуальной игрой уже занимаются более 400 ребят. Еще один шахматный клуб скоро появится в Любимском районе.

– Развитие массового спорта, организация внеурочной деятельности детей на селе – одна из задач, которые поставил перед нами губернатор Дмитрий Миронов, – рассказала заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка области Валентина Шишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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