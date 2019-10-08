Хотите больше узнать про грипп и ОРВИ? В Ярославле заработала «горячая линия»
Специалисты ответят на ваши вопросы до 16 октября
Специалисты расскажут о симптомах, профилактике, и как правильно использовать маскиФото: Администрация Рыбинска
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В Ярославской области открылась «горячая линия» для всех, кто хочет узнать о профилактике гриппа и ОРВИ.
Позвонить и пообщаться со специалистами можно до 16 октября. Они расскажут о правилах профилактики, чем отличаются симптомы и что нужно делать при первых признаках заболевания.
Управление Роспотребнадзора даст рекомендации для родителей, поделится правилами использования масок и так далее.
Если у вас есть вопросы, звоните по телефонам: (4852) 73-73-92, (4852) 73-26-95, (4852) 73-81-65, (4852) 73-75-61, (4852) 73-34-57.
ИСТОЧНИК KP.RU