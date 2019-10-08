Хотите больше узнать про грипп и ОРВИ? В Ярославле заработала «горячая линия»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-08T11:41:12+03:00

Специалисты расскажут о симптомах, профилактике, и как правильно использовать маски Фото: Администрация Рыбинска

Специалисты ответят на ваши вопросы до 16 октября

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В Ярославской области открылась «горячая линия» для всех, кто хочет узнать о профилактике гриппа и ОРВИ.

Позвонить и пообщаться со специалистами можно до 16 октября. Они расскажут о правилах профилактики, чем отличаются симптомы и что нужно делать при первых признаках заболевания.

Управление Роспотребнадзора даст рекомендации для родителей, поделится правилами использования масок и так далее.

Если у вас есть вопросы, звоните по телефонам: (4852) 73-73-92, (4852) 73-26-95, (4852) 73-81-65, (4852) 73-75-61, (4852) 73-34-57.

ИСТОЧНИК KP.RU