Ярославские приставы взыскали алименты на 7 миллионов рублей
За этот год ярославские судебные приставы-исполнители взыскали с должников более 13 миллионов рублей, из них 7 миллионов составили алименты.
Чаще всего должники вспоминали о своих обязанностях, когда их ограничивали в каких-либо правах, например, в праве выезда за границу. Наложить вето на зарубежные поездки приставы имеют право в нескольких случаях, в том числе, когда задолженность превышает 10 тысяч рублей.
- Временное ограничение на пользование специальным правом может быть применено к гражданам, не исполняющим требования исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненного преступлением, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области. - Кроме того, данная мера может быть использована с целью исполнения требования неимущественного характера, связанного с воспитанием детей.
ИСТОЧНИК KP.RU