2019-10-08T11:00:17+03:00
Общество

Ярославские приставы взыскали алименты на 7 миллионов рублей

Всего взыскано за год 13 миллионов.
Полина Вачнадзе
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Лишившись прав, многие должники быстро вспоминают об обязанностяхЛишившись прав, многие должники быстро вспоминают об обязанностях
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За этот год ярославские судебные приставы-исполнители взыскали с должников более 13 миллионов рублей, из них 7 миллионов составили алименты.

Чаще всего должники вспоминали о своих обязанностях, когда их ограничивали в каких-либо правах, например, в праве выезда за границу. Наложить вето на зарубежные поездки приставы имеют право в нескольких случаях, в том числе, когда задолженность превышает 10 тысяч рублей.

- Временное ограничение на пользование специальным правом может быть применено к гражданам, не исполняющим требования исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненного преступлением, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области. - Кроме того, данная мера может быть использована с целью исполнения требования неимущественного характера, связанного с воспитанием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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