В Рыбинске перекроют другой участок Крестовой улицы

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-08T10:47:11+03:00

В этот же период будет открыт участок от улицы М. Горького до улицы Стоялой Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске с 9 по 31 октября закроется для движения участок Крестовой улицы от Пушкина до Луначарского. В этот же период будет открыт участок от улицы М. Горького до улицы Стоялой.

Автобусы начнут ездить по Луначарского, Герцена, Стоялой улице, Крестовой и далее по своим обычным маршрутам. В обратную сторону схема движения такая же.

Троллейбусы №1 и №6 поедут от проспекта Ленина, по Свободы, Плеханова, заезжая на железнодорожный вокзал, по Пушкина, Герцена и далее как обычно.

Троллейбус №4 будет следовать от улицы Фурманова по Плеханова с заездом на железнодорожный вокзал, на улицу Пушкина, Герцена и далее по своим маршрутам. В обратную сторону точно так же.

ИСТОЧНИК KP.RU