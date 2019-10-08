2019-10-08T10:28:08+03:00
Происшествия

Убийство в ростовской больнице: расследование завершено

Трагедия произошла в августе этого года
Полина Вачнадзе
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Своего соседа по палате обвиняемый задушилСвоего соседа по палате обвиняемый задушилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет РФ по Ярославской области завершил расследование убийства в Ростовской ЦРБ. Обвиняемый – 47-летний местный житель. В состоянии невменяемости он убил своего соседа по больничной палате.

Трагедия произошла в августе этого года. Мужчина лежал в терапевтическом отделении, спустя какое-то время врачи обратили внимание на его неадекватное поведение и доставили в Ярославскую областную психиатрическую больницу.

- Пациента осмотрел дежурный врач. Несмотря на наличие очевидных показаний, в госпитализации было отказано. В ночь с 11 на 12 августа мужчина вернулся в Ростовскую ЦРБ для продолжения лечения. Находясь в палате, мужчина внезапно напал на другого пациента и задушил его, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Ярославской области.

Экспертиза установила – на момент совершения преступления несостоявшийся пациент психбольницы находился в невменяемом состоянии. В итоге, он был признан нуждающимся в принудительном лечение в психиатрическом стационаре. Сейчас материалы дела направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Не остались без внимания следователей и действия, точнее бездействие работников областной психиатрической больницы, которые отказали пациенту в госпитализации. По этому факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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