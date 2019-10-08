Мужчина, женщина и ребенок: за сутки в Ярославской области сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-08T11:25:41+03:00

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В Угличе на Ленинском шоссе в 15.09 ВАЗ 2114 наехал на 14-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть не по пешеходному переходу, и 35-летняя женщина, которая была за рулем, просто ее не заметила.

– В результате ДТП пешеход девочка получила травмы, нуждается в амбулаторном лечении, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Около 18 часов на улице Свердлова у дома 87/12 «Вольво» сбил 50-летнюю женщину. Управлял иномаркой 73-летний ярославец. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

Через полчаса на Машиностроителей задавили еще одного пешехода – 49-летнего мужчину. Он нуждается в амбулаторном лечении. За рулем «Ниссана» находился 52-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU