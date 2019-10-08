2019-10-08T09:31:33+03:00
Происшествия

Вытащил ванну и кровать: под Ярославлем задержали серийного дачного вора

Установлена причастность мужчины к восьми аналогичным преступлениям
Полина ЗАЙЦЕВА
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Злоумышленник сорвал замок, проник в помещение и похитил имущество.Злоумышленник сорвал замок, проник в помещение и похитил имущество.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Некоузского района Ярославской области обратилась местная жительница, у которой неизвестные обокрали дачный дом. Потерпевшая рассказала, что из подсобного помещения ее дома злоумышленники вытащили чугунную ванну и железную кровать.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен 35-летний подозреваемый местный житель, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Злоумышленник сорвал замок, проник в помещение и похитил имущество. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.

По фату случившегося было заведено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования была установлена причастность мужчины к восьми аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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