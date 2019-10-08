В Рыбинске женщина лишилась денег, став очередной жертвой мошенников

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-08T08:18:51+03:00

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В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, у которой мошенники украли деньги. Было установлено, что ранее потерпевшая выкладывала в интернете объявление о сдаче квартиры. Злоумышленник позвонил женщине и прикинулся потенциальным съемщиком.

- Под предлогом внесения аванса за аренду квартиры мужчина убедил провести ряд операций с банковской картой, в результате чего женщина лишилась денежные средств в сумме около 10 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Стоит отметить, что на карте у заявительницы денег было гораздо больше, но в тот момент, когда она их переводила, находившаяся рядом женщина обратила на нее внимание и сообщила ей, что возможно это мошенники.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается. Полиция напоминает: никогда не выполняйте действий с банковской картой по указаниям третьих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU