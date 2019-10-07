В ярославском перинатальном центре появился инкубатор-трансформер

СЕГОДНЯ 21:27 2019-10-07T21:27:38+03:00

Аппарат позволяет сделать новорожденному рентген и взвесить его, при этом не вынимая. Фото: Правительство Ярославской области

Данный инкубатор поддерживает оптимальные для недоношенных детей условия даже при транспортировке. а также легко может стать реанимационным столом.

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В ярославском перинатальном центре появился новый инкубатор-трансформер, предназначенный для выхаживания недоношенных детей. Данная модель способна сохранять оптимальные для недоношенных детей условия даже при транспортировке.

- В отличие от предыдущих моделей он может автоматически трансформироваться в реанимационный стол, что позволяет врачам оказывать ребенку первичную реанимационную помощь, не перекладывая его из кювеза, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Благодаря внутреннему источнику питания инкубатор обладает повышенной мобильностью. Стоит отметить, что аппарат позволяет сделать новорожденному рентген и взвесить его, при этом не вынимая.

ИСТОЧНИК KP.RU