В ярославском перинатальном центре появился инкубатор-трансформер
В ярославском перинатальном центре появился новый инкубатор-трансформер, предназначенный для выхаживания недоношенных детей. Данная модель способна сохранять оптимальные для недоношенных детей условия даже при транспортировке.
- В отличие от предыдущих моделей он может автоматически трансформироваться в реанимационный стол, что позволяет врачам оказывать ребенку первичную реанимационную помощь, не перекладывая его из кювеза, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Благодаря внутреннему источнику питания инкубатор обладает повышенной мобильностью. Стоит отметить, что аппарат позволяет сделать новорожденному рентген и взвесить его, при этом не вынимая.
ИСТОЧНИК KP.RU