2019-10-07T20:09:33+03:00
Общество

В Рыбинске автоледи пыталась дать сотруднику Госавтоинспекции взятку

Как выяснилось позже, у женщины не было с собой прав
Полина ЗАЙЦЕВА
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Суд признал женщину виновной, назначив ей штраф в размере пять тысяч рублей.Суд признал женщину виновной, назначив ей штраф в размере пять тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске состоялся суд по делу 44-летней местной жительницы, которая пыталась дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Следствием установлено, что в мае 2019 года женщина управляла автомобилем в отсутствии при себе водительского удостоверения. Автоледи остановили сотрудники ГИБДД.

- С целью ухода от административной ответственности за данное правонарушение, она передала сотруднику полиции денежные средства в размере 2500 рублей, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры. - Однако сотрудник дорожно-патрульной службы отказался принять денежные средства, сообщив о данном факте в дежурную часть территориального управления полиции.

Суд признал женщину виновной, назначив ей штраф в размере пять тысяч рублей. Уточняется, что деньги, переданные сотруднику Госавтоинспекции, изъяты в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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