Жительница Углича украла у своей 97-летней бабушки более 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:47 2019-10-07T18:47:41+03:00

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В Угличе осудили 34-летнюю местную жительницу, которая украла у своей престарелой бабушки крупную сумму денег. Установлено, что 97-летняя потерпевшая попросила внучку помочь ей с оформлением карты для получения социального пособия. Девушка выполнила просьбу, однако, про услугу «Мобильный банк» бабушке не рассказала.

- Карту потерпевшая забрала, но внучка дистанционного производила списание денежных средств, которые присваивала, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Всего с мая 2017 года по февраль 2018 года было похищено более 300 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и приговорил к к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года года.

ИСТОЧНИК KP.RU