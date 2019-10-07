Детский технопарк отправился в поездку по школам Ярославской области

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-07T17:02:11+03:00

В каждом из учебных заведений технопарк будет находиться две недели, а затем специалисты продолжат сопровождать детские проекты дистанционно. Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области детский мобильный технопарк отправится в путешествие по школам региона. Первой остановкой «Кванториума» станет Фоминская школа в Тутаевском районе, потом технопарк сделает остановку в Константиновской школе.

- Затем «Кванториум» отправится в Большесельскую школу, далее – Углич, Мышкин и Пошехонье. В каждом из учебных заведений технопарк будет находиться две недели, а затем специалисты продолжат сопровождать детские проекты дистанционно. Для этого опорные школы оснащены и стационарным оборудованием, - добавила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Стоит отметить, что мобильный «Кванториум» состоит из газели с прицепом, в которых находится специализированный учебно-производственный хай-тек-цех. В нем содержатся 3D-принтеры, лазерный гравер, фрезерный станок и паяльная станция.

ИСТОЧНИК KP.RU