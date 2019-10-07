Детский технопарк отправился в поездку по школам Ярославской области
В Ярославской области детский мобильный технопарк отправится в путешествие по школам региона. Первой остановкой «Кванториума» станет Фоминская школа в Тутаевском районе, потом технопарк сделает остановку в Константиновской школе.
- Затем «Кванториум» отправится в Большесельскую школу, далее – Углич, Мышкин и Пошехонье. В каждом из учебных заведений технопарк будет находиться две недели, а затем специалисты продолжат сопровождать детские проекты дистанционно. Для этого опорные школы оснащены и стационарным оборудованием, - добавила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
Стоит отметить, что мобильный «Кванториум» состоит из газели с прицепом, в которых находится специализированный учебно-производственный хай-тек-цех. В нем содержатся 3D-принтеры, лазерный гравер, фрезерный станок и паяльная станция.
ИСТОЧНИК KP.RU