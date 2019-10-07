2019-10-07T16:52:45+03:00
Общество

В Рыбинске начали строить еще одни ясли

Срок окончания работ – сентябрь 2020 года
Полина Вачнадзе
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Новые ясли рассчитаны на 40 местНовые ясли рассчитаны на 40 местФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске на улице Крестовой за зданием гостиницы начали строить ясли на 40 мест. Подрядчик уже перенес инженерные сети и забил сваи на месте будущего дошкольного учреждения,

Это вторые ясли в городе, к строительству которых приступили в рамках проекта «Демография». Первые - на улице Солнечной, там подрядчик находится на финальной стадии работ. Также как и на Солнечной, на Крестовой ясли строятся на месте уже работающего детского сада.

- Подрядчик местный, претензий к его работе нет, строительство ведется в соответствии с графиком, - отметил глава города Денис Добряков.

В ближайшее время завершатся конкурсные процедуры еще по двум яслям. До конца этого года начнется строительство корпусов на улицах 50 лет ВЛКСМ и Лизы Чайкиной. Каждое учреждение рассчитано на 40 мест. Как только ясли будут построены, в микрорайонах исчезнут очереди среди детей до 1,5 лет.

Всего же в регионе в этом году начнут работать пять новых яслей, куда пойдут 530 маленьких жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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