2019-10-07T16:41:03+03:00
Общество

Стал известнен график выплаты пенсий в ноябре

Некоторым пенсионерам деньги принесут немного раньше
Полина Вачнадзе
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Ярославцы получат пенсии до праздникаЯрославцы получат пенсии до праздникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В связи с предстоящими праздниками и выходными днями в ноябре изменится график доставки пенсий и других социальных выплат. В городских отделения почтовой связи доставка пенсий за 4 ноября будет проводиться 2 ноября.

Как сообщает пресс-служба УПФР Ярославля, доставка пенсий и иных соцвыплат будет проводиться не ранее, чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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