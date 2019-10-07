Стал известнен график выплаты пенсий в ноябре
Некоторым пенсионерам деньги принесут немного раньше
Ярославцы получат пенсии до праздникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В связи с предстоящими праздниками и выходными днями в ноябре изменится график доставки пенсий и других социальных выплат. В городских отделения почтовой связи доставка пенсий за 4 ноября будет проводиться 2 ноября.
Как сообщает пресс-служба УПФР Ярославля, доставка пенсий и иных соцвыплат будет проводиться не ранее, чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику.
ИСТОЧНИК KP.RU