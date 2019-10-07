Ярославцы жалуются в соцсетях на затопленные переходы на Республиканской и отсутствие ливневок

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-07T15:40:39+03:00

Горожане не понимают, как при полном контроле работ получилось много ошибок

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Ярославцы продолжают обсуждать в сети свежеотремонтированную Республиканскую улицу, которая, по словам городских властей, во время работ находилась на полном контроле.

Горожан не устроил пешеходный переход на пересечении с улицей Победы, недалеко от торгового центра «Флагман».

– Громадные лужи у самого пешеходника и по краям дороги у бордюров, – жалуется анонимный пользователь в группе «Подслушано в Ярославле!» ВКонтакте. – Воде просто некуда уходить: полное отсутствие ливневой канализации как класса. Всё для людей - как говорится.

Неравнодушные пользователи поддержали автора поста.

– По Ярославлю куча таких переходов вплавь. Весь центр. Никто ничего не переделает. Самое главное – отрапортовать о готовности. Да и пешком слуги народа по улицам не передвигаются, – заключают ярославцы.

ИСТОЧНИК KP.RU