Ярославские боксеры взяли 10 золотых медалей на Кубке губернатора
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 регионов страны. На третьем Всероссийском турнире по боксу на Кубок губернатора наши боксеры стали лучшими по 10 категориям. Среди мужчин золото у Сеймура Алиева, Александра Симанова, Максима Барановского, Дениса Потехина и Павла Клечкина. Лучшими среди юниорок стали Александра Тихонова и Юлия Пегашова. Михаил Каиргалиев, Хайям Ибрагимов и Владислав Соколов отличились среди юношей 2003-2004 годов рождения.
На данный момент боксом в нашем регионе занимается около 2400 человек. За последние два года было открыто пять новых залов, два из которых – в селе Туношна и поселке Ярославка. С прошлого года бокс включен в число базовых видов спорта. 8 спортивных школ получили субсидию федеральную субсидию – 3,1 млн.рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU