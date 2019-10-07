2019-10-07T15:07:12+03:00
Спорт

Определился соперник «Буревестника» в ближайшей игре

Наши баскетболисты начали борьбу сразу с 1/8 финала
Полина Вачнадзе
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Итак, соперниками ярославцев в 1/8 финала Кубка России будут баскетболисты ЦСКА-2. В 1/16 они победили дебютантов Суперлиги-1 московской «Руны».

Ярославская команда свою борьбу начала сразу с 1/8 финала благодаря итоговому 5-му месту сезона-2018. По регламенту на этой стадии победитель определяется по итогам двух матчей. Первый пройдет в Москве 30 октября, второй состоится в КСК «Вознесенский» 12 ноября. Он и определит четвертьфиналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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