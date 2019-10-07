Определился соперник «Буревестника» в ближайшей игре

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-07T15:07:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Итак, соперниками ярославцев в 1/8 финала Кубка России будут баскетболисты ЦСКА-2. В 1/16 они победили дебютантов Суперлиги-1 московской «Руны».

Ярославская команда свою борьбу начала сразу с 1/8 финала благодаря итоговому 5-му месту сезона-2018. По регламенту на этой стадии победитель определяется по итогам двух матчей. Первый пройдет в Москве 30 октября, второй состоится в КСК «Вознесенский» 12 ноября. Он и определит четвертьфиналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU