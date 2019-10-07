Из Углича до Областной больницы теперь можно доехать без пересадок

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-07T14:39:10+03:00

Время в пути составит примерно 3 часа

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Автобус, который ходит по маршруту №525 от Брейтово до Областной больницы в Ярославле, теперь будет делать остановку в Угличе. Определенные категории граждан смогут воспользоваться своими льготами при оплате проезда.

Как отметили в региональном департаменте транспорта, решение о дополнительной остановке было принято из-за многочисленных просьб жителей Углича и администрации города.

Кроме того, дополнительные остановки «15 МКР», «Ул.Урицкого» и «ЯМЗ» сделаны для маршрутов №158м «Тутаев – Ярославль Главный» и №161 «Ярославль Главный – Тутаев».

На площади Карла Маркса теперь останавливаются автобусы №504 «Ярославль АВ – Рыбинск АВ».

ИСТОЧНИК KP.RU