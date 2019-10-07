Пьяная ярославна хотела ограбить девушку в трамвае, а потом начала ее душить и требовать перевод денег

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-07T14:13:00+03:00

На остановке преступница выхватила из рук пассажирки телефон за 7 тысяч рублей и выбежала из вагона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В середине июля 2019 года пьяная 26-летняя жительница Дзержинского района зашла в трамвай, который ехал в сторону Брагино. Там она заметила девушку с подругой. На остановке «Улица Колесовой Елены» преступница выхватила из рук пассажирки телефон за 7 тысяч рублей и выбежала из вагона. Но не тут то было. Девушки быстро среагировали и бросились догонять наглую девицу.

Телефон вернуть получилось, но агрессивная ярославна схватила хозяйку гаджета за шею и потребовала перевести ей на карту 1,5 тысячи рублей. Та испугалась за свою жизнь, и отослала мошеннице тысячу по номеру телефона, а потом обратилась в полицию.

– Через некоторое время по сообщению потерпевшей на место прибыли сотрудники полиции, которые посадили потерпевшую в служебный автомобиль и после патрулирования близлежащих дворов нашли обвиняемую, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Свою вину преступница признала в полном объеме.

Теперь она может отправиться на обязательные, исправительные или принудительные работы, или отправиться за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU