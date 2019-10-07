Пьяная ярославна хотела ограбить девушку в трамвае, а потом начала ее душить и требовать перевод денег
В середине июля 2019 года пьяная 26-летняя жительница Дзержинского района зашла в трамвай, который ехал в сторону Брагино. Там она заметила девушку с подругой. На остановке «Улица Колесовой Елены» преступница выхватила из рук пассажирки телефон за 7 тысяч рублей и выбежала из вагона. Но не тут то было. Девушки быстро среагировали и бросились догонять наглую девицу.
Телефон вернуть получилось, но агрессивная ярославна схватила хозяйку гаджета за шею и потребовала перевести ей на карту 1,5 тысячи рублей. Та испугалась за свою жизнь, и отослала мошеннице тысячу по номеру телефона, а потом обратилась в полицию.
– Через некоторое время по сообщению потерпевшей на место прибыли сотрудники полиции, которые посадили потерпевшую в служебный автомобиль и после патрулирования близлежащих дворов нашли обвиняемую, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Свою вину преступница признала в полном объеме.
Теперь она может отправиться на обязательные, исправительные или принудительные работы, или отправиться за решетку.
ИСТОЧНИК KP.RU