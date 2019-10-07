В Ярославль приедет делегация из немецкого Ханау

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-07T13:15:27+03:00

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В конце октября в наш город приедет делегация из немецкого города-побратима Ханау. Европейские гости посетят Ярославль, чтобы отметить своим визитом 25-летие побратимских связей.

На встречах будут обсуждаться совместные проекты, а 25 октября в холле муниципалитета откроется фотовыставка, посвященная побратимским отношениям между нашими городами.

– Договор о сотрудничестве был подписан в 1994 году, в это же время в Ярославле формировалась новая система органов городского самоуправления, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Обмен опытом с Ханау, безусловно, помог получить новые знания и освоить новые подходы к развитию образования, культуры, спорта и муниципальной экономики нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU