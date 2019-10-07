2019-10-07T12:54:50+03:00
Общество

Мэр Ярославля в соцсетях получил более 2 тысяч жалоб на отопление

Примерно столько же сообщений поступило в ЕДДС города
Полина Вачнадзе
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Число сообщений об отсутствии отопления в квартирах зашкаливалоЧисло сообщений об отсутствии отопления в квартирах зашкаливалоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На 6 октября Единая диспетчерская служба Ярославля приняла 1865 обращений горожан, связанных с проблемами отопления. На данный момент не отработанными остались 159 звонков.

Подавляющее число звонивших жаловались на отсутствие отопления в квартирах по отдельным стоякам.

Активно проявили себя люди в социальных сетях: на страницу мэра Ярославля Владимира Волкова поступило более 2 тысяч сообщений.

Как заверили на заседании муниципалитета, на все комментарии территориальные администрации и Жилищная инспекция отреагировали. В том числе, ярославцам объяснили, что необходимо обращаться в управляющие компании, так как заявка должна быть зафиксирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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