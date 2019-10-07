Когда в Ярославле закопают траншеи?

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-07T12:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Зима не за горами, а в Ярославле на многих улицах еще ведутся земляные работы. В сезон дождей такие промедления доставляют горожанам немало проблем: приходится искать обходные пути, чтобы не увязнуть в глиняном месиве.

Этот вопрос, ежегодно не теряющий своей актуальности, сегодня обсудили на заседании муниципалитета города.

- Отопительный сезон уже начался, но раскопанные трассы еще есть. В том числе и в центре города. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации все не могут закончить работы, а это нужно сделать оперативно, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

В этом году на производство земляных работ было выдано 1505 разрешений, большая часть из них уже закрыта. 89 незакрытых ордеров на данный момент у ПАО «ТГК-2», правда, 35 из них организация обещает завершить уже сегодня-завтра, остальные – в течение двух недель.

- Самый большой объем работ на улице Красноборская. Но мы их планируем закончить не позднее, чем через 14 дней, - пообещал представитель организации.

«Ярэнерго» свои 15 ордеров также обещает завершить в 14-дневный срок, как и «Ярославские энергосистемы». У последних в работе 61 ордер, осталось закончить благоустройство территорий. По правилам, после выполнения всех работ, организация обязана провести место раскопок в порядок, в том числе положить асфальт, установить бордюры.

ИСТОЧНИК KP.RU