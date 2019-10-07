2019-10-07T11:51:05+03:00
Общество

Составлен рейтинг управляющих компаний Ярославля

Была изучена работа 28 ярославских организаций.
Полина Вачнадзе
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Одна УК набрала лишь 40 балловОдна УК набрала лишь 40 балловФото: Олег УКЛАДОВ
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Мэрия Ярославля составила рейтинг управляющих компаний за III квартал этого года.

- Рейтингование проводится по нескольким параметрам: наличие или отсутствие сайтов у УК, количество обращений в ЕДДС, количество проверок, которые провела Жилищная инспекция, число замечаний и другое, - пояснила заместитель директора ДГХ мэрии города Наталья Шетнева. – Также фиксируются жалобы жителей Ярославля на ненадлежащее качество уборки территорий. По каждому критерию выставляются баллы от 0 до 5.

В итоге, из 28 компаний пять набрали по 48 баллов, 19 – от 47 до 43 баллов, 3 УК – по 41 баллу и одна компания получила лишь 40 баллов. Однако названия управляющих компаний озвучены не были, на сайте мэрии на данный момент эта информация также не представлена. Мы будем следить за обновлениями.

- Рейтинг – это дополнительная форма информирования горожан о работе УК. Ориентируясь на него, люди могут проследить динамику работы их компании, определиться с выбором УК, если такая необходимость есть, - пояснила Наталья Шетнева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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