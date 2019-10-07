Архитектор рассказал, откуда взялась идея «экогорки» в Юбилейном парке

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-07T11:30:31+03:00

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Свое выступление на муниципалитете Ярославля главный архитектор города Артем Цымбалов начал издалека - с анализа дизайнов проектов детских площадок.

- Дизайн площадок сильно изменился за последние годы. Раньше делали из металла, минусы очевидны – дети не хотят играть на таких площадках зимой, к ним быстро теряется интерес, так как отсутствует вариативность игр. Одно из немногих достоинств – это наличие естественного покрытия, песка или газона. Потом стали сооружаться городки, но все с теми же хорошо знакомыми элементами, к которым добавилась пестрота: найти ребенка затруднительно, а ему наоборот легко потеряться в ярком пространстве. Естественное покрытие было заменено на битумное, в жару можно оценить всю гамму его химического состава, - провел небольшой экскурс главный архитектор города.

Принципы современных площадок, как рассказал Артем Цымбалов, совершенно иные: основание – это уже аттракцион и тоже может использоваться в игре. Поэтому песок, по мнению эксперта, одно из лучших решений. Правда, не в данной ситуации: в Юбилейный парк поставщик привез строительный песок с большой примесью глины. Лепить из него куличики крайне затруднительно.

Прежде чем приступить к реализации проекта, эксперты побывали в Юбилейном парке. И что же, по словам, они там увидели?

- На детской площадке мы не обнаружили скопления детей. Зато немало веселья было на холмике у входа в парк. Это и послужило идеей организовать особую горку, - говорит Артем Цымбалов.

Правда, воплотить в жизнь идею проектировщика подрядчик не смог. Горка получилась слишком высокая и извилистая, а о качестве «покрытия» и говорить не надо – об этом, не стесняясь в выражениях, уже все сказали в соцсетях родители гулявших в парке малышей.

- Сейчас вариант решения прорабатывается и, возможно, он будет реализован уже на этой неделе. Высота горки планируется 90 см, а не как была до этого – выше человеческого роста, - обнадежил архитектор.

Хочется верить, что вторая попытка окажется более удачной. Кроме того, мэр Владимир Волков распорядился поставить в Юбилейном парке дополнительный детский городок. А чтобы очередные идеи дизайнеров и проектировщиков вновь не вызвали гнев ярославской общественности, глава города распорядился согласовать проект с посетителями парка из ближайших домов.

ИСТОЧНИК KP.RU