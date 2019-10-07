2019-10-07T10:25:26+03:00
Общество

1010-летие Ярославля отметим не в мае?

Уже началась подготовка к юбилею города
Полина Вачнадзе
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Обещают, что в День города будет весело. ФОТО: Архив "КП"Обещают, что в День города будет весело. ФОТО: Архив "КП"
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Есть вероятность, что пройдет праздник не в привычную для всех горожан последнюю субботу мая. Поступило предложение перенести мероприятие либо на конец августа, либо на начало сентября.

- Мы сейчас никакого решения принимать не будем, посоветуемся со всеми и тогда подготовим решение. До начала 2020 года можно организовать голосование, предварительно пояснив, для чего мы просим перенести дату. И тогда жители сами скажут, когда им удобно. Решение должно быть общее, - прокомментировал ситуацию мэр Ярославля Владимир Волков.

Голосованием будут выбирать и логотип 1010-летия города. С 10 октября по 10 ноября пройдет конкурс рисунков, принять участие в котором смогут все желающие: и дети, и профессиональные художники.

- У такого праздника должен быть символ, знак, брэнд, как угодно назовите. Но чтобы его выбрать, нужно знать мнение ярославцев, поэтому и организуем конкурс. Голосование будет всеобщим, за месяц постараемся выбрать логотип, - сказал мэр.

Ожидается, что к юбилейному Дню города в Ярославле будут организованы экскурсии по историческим местам, выставки, показывающие его сегодняшнюю жизнь, фестивали, концерты, спортивные мероприятия и конкурс песен. Город украсит праздничная подсветка и граффити. Кроме того, будет объявлен конкурс «Золотая 10-ка Ярославля», где будет выбрано 10 лучших предприятий, торговых точек, дворов и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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