18-летний житель Ярославской области награбил дачи на 128 тысяч рублей ущерба
В полицию Ростовского района обратился житель Ростова Великого. Мужчина рассказал, что кто-то украл с его дачи строительные электроинструменты на сумму более 22 тысяч рублей.
Правоохранители нашли подозреваемого. 18-летний парень выставил окно, залез в дом и вынес то, что хотел.
Молодой человек нигде не работает, и ранее судим был не был. Награбленное он продал, а деньги потратил на себя.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
– Установлена его причастность к совершению восьми аналогичных преступлений, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Общая сумма ущерба составила более 128 тысяч рублей.
Суд заключил вора под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU