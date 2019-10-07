18-летний житель Ярославской области награбил дачи на 128 тысяч рублей ущерба

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-07T09:58:59+03:00

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В полицию Ростовского района обратился житель Ростова Великого. Мужчина рассказал, что кто-то украл с его дачи строительные электроинструменты на сумму более 22 тысяч рублей.

Правоохранители нашли подозреваемого. 18-летний парень выставил окно, залез в дом и вынес то, что хотел.

Молодой человек нигде не работает, и ранее судим был не был. Награбленное он продал, а деньги потратил на себя.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

– Установлена его причастность к совершению восьми аналогичных преступлений, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Общая сумма ущерба составила более 128 тысяч рублей.

Суд заключил вора под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU