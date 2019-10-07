2019-10-07T09:18:18+03:00
Происшествия

Один сбил, второй наехал на тело: в ДТП под Ярославлем погиб пешеход

Авария произошла вечером в воскресенье
Екатерина РЯБЦЕВА
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В воскресенье, 6 октября, в Ярославском районе на Юго-западной окружной дороге произошла смертельная авария. Около 20.08 вечера автомобиль «Рено» сбил пешехода.

За рулем иномарки находился 57-летний мужчина. После этого на лежащего человека наехал автомобиль «БМВ», которым управлял 59-летний водитель.

– 65-летний пешеход скончался на месте ДТП, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место происшествие выезжали сотрудники ГИБДД, оперативно-следственная группа, спасатели и врачи скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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